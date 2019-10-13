الرياض 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واستعادل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا مع مضيّفه منتخب الصين دون أهداف اليوم على ملعب وانتشو، ضمن الدورة الدولية الودية بالصين .ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: محمد الربيعي في حراسة المرمى، وعبدالله حسون، وعبدالإله العمري، وعبدالباسط هندي، ومحمد الشنقيطي، وعلي الحسن، وناصر العمران، وسامي النجعي، وعبدالرحمن غريب، وأيمن الخليف، وسعد السلولي.ويواصل "الأخضر" مساء غدٍ الإثنين تدريباته تحضيرًا لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الثلاثاء القادم في ختام منافسات الدورة.يذكر أن مشاركة المنتخب السعودي في الدورة الدولية بالصين تأتي ضمن إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).// انتهى //20:44ت م0249