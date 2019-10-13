عام / وزير الخدمة المدنية يطلع على الخدمات المقدمة للمستفيدين بفرع الوزارة في الرياض
الأحد 1441/2/14 هـ الموافق 2019/10/13 م واس
الرياض 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس
زار معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة الرياض ، تفقد خلالها خدمات الفرع المقدمة للمستفيدين من المواطنين والآليات الخاصة بتقديمها ، ومستوى الأتممة التقنية ومدى توظيفها لسرعة إنجاز تلك الخدمات.
كما التقى معاليه خلال الزيارة منسوبي الفرع وتبادل معهم النقاش حول الاحتياجات والمهام الخاصة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض ، وطرق تحقيق التفاعلية الإيجابية بين وزارة الخدمة وفروعها في مناطق المملكة.
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