الرياض 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسخصص معرض الصقور والصيد السعودي بنسخته الثانية والمقام في واجهة الرياض حالياً ركناً خاصاً للكشف على الصقور من خلال تواجد أحد المراكز المتخصصة في علاج الصقور من خلال طاقم طبي ذوي خبرة وبأجهزة حديثة ومتطورة.ويقدم المركز للزوار الراغبين بشراء الصقور كشفاً على الصقور قبل الشراء.وأوضح الطبيب البيطري حمزة البعداني أن المشاكل التنفسية من أهم الأمور التي يجب أن يكون الطير سليماً منها ومن ثم الجناح والشكل الخارجي والإصابات التي في القدم، وسلامة العين والبصر والتأكد من سلامة فم الطير من خلال عدم وجود تسربات.وأوضح الطبيب البعداني أن أكثر الأمراض شيوعاً لدى الصقور هي السومار ودود الرئة والصرع وتورم العين بسبب التهاب الجيوب الأنفية والجدرة، إضافة إلى مرض قلاع.يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الذي انطلق الجمعة الماضية ويستمر خمسة أيام يهدف إلى التعريف بهواية الصيد بالصقور والحفاظ عليها ونقلها للأجيال، كونها إرثاً تاريخياً للمملكة ، واستقطاب الشركات والأفراد من داخل المملكة وخارجها لعرض وبيع أسلحة ومعدات الصيد والصقور بأنواعها، إلى جانب إقامة فعاليات ثقافية وترفيهية تتناسب مع جميع أفراد العائلة.// انتهى //20:55ت م0252