مسقط 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسكرم صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة في سلطنة عمان وبحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بدول مجلس التعاون ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عدداً من المثقفين والمبدعين من دول مجلس التعاون وذلك في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة الخميس الماضي في فندق البستان بمدينة مسقط، بمناسبة عقد اجتماع لجنة وزراء الثقافة في دول مجلس التعاون .وقد قام صاحب السمو وزير التراث والثقافة العماني وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء ومعالي الأمين العام بتسليم المكرمين الشهادات والدروع التذكارية .وبهذه المناسبة أعرب الأمين العام عن بالغ التقدير والامتنان إلى صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة في سلطنة عمان على النجاح الذي تحقق في اجتماع وزراء الثقافة، والاجتماع المشترك بين وزراء الثقافة والسياحة في دول المجلس، مشيداً بتنظيم حفل تكريم عدد من المبدعين في ميادين الثقافة والفكر والإبداع من أبناء دول مجلس التعاون، الذين كان لهم دور فعال ومتميز في إثراء الساحة الثقافية الخليجية بإنتاجاتهم الفكرية والإبداعية .وقال الأمين العام: " إن هذا التكريم دليل أكيد على ما يوليه أصحاب السمو والمعالي الوزراء من عناية واهتمام بالحركة الثقافية الخليجية ، وحرصهم البالغ على توفير البيئة المحفزة للإبداع والتميز الثقافي في دول المجلس ذات الإرث الحضاري التاريخي" ، مؤكداً أن التكريم يعزز نهجاً مباركاً يستند إلى العرفان والتقدير، ويهدف إلى الدعم والتشجيع وترسيخ قيم الوفاء والثناء .كما هنأ الأمين العام المكرمين، مشيداً بما بذلوه من جهود سخية، وما قاموا به من عمل مخلص في سبيل تنشيط الحركة الثقافية في دول المجلس بإنتاجاتهم الفكرية وإبداعاتهم المتنوعة ثقافياً وفنياً، معرباً عن أمله في أن يكون هذا التكريم المستحق دافعاً نحو مزيد من العطاء الحضاري في دول المجلس والحضور الثقافي على الساحة الدولية .// انتهى //21:10ت م0255