الرياض 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسأكد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد البرازيلي رومارينهو على قوة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم معتبرًا أنه الأقوى في مسيرته .وقال رومارينهو في تصريح صحفي من خلال فقرة "نجوم الدوري السعودي برابطة المحترفين ": "الدوري هنا أكثر قوة وصعوبة" ، مشيرًا إلى أنه كانت لدي تجربة لعب في الإمارات وقطر، وكل دوري مختلف عن الآخر، ولكن الدوري السعودي أكثر قوة وتماسكًا".وأضاف: "كانت أجمل لحظات الموسم الماضي هي الوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، خاصةً أنها كانت بعد 6 أشهر فقط من وصولي إلى المملكة" ، مشيرًا إلى مبراتهم أمام النصر والهلال كانت الأصعب في الموسم الماضي، لكونهما من أقوى الفرق في المملكة .// انتهى //21:36ت م0262