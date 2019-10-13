رياضي / اللاعب رومارينهو في حوار نجوم دوري السعودي للمحترفين : دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الأقوى في مسيرتي
الأحد 1441/2/14 هـ الموافق 2019/10/13 م واس
الرياض 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس
أكد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد البرازيلي رومارينهو على قوة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم معتبرًا أنه الأقوى في مسيرته .
وقال رومارينهو في تصريح صحفي من خلال فقرة "نجوم الدوري السعودي برابطة المحترفين ": "الدوري هنا أكثر قوة وصعوبة" ، مشيرًا إلى أنه كانت لدي تجربة لعب في الإمارات وقطر، وكل دوري مختلف عن الآخر، ولكن الدوري السعودي أكثر قوة وتماسكًا".
وأضاف: "كانت أجمل لحظات الموسم الماضي هي الوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، خاصةً أنها كانت بعد 6 أشهر فقط من وصولي إلى المملكة" ، مشيرًا إلى مبراتهم أمام النصر والهلال كانت الأصعب في الموسم الماضي، لكونهما من أقوى الفرق في المملكة .
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21:36ت م
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