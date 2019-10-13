باريس 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم أن العدوان التركي على شمال سوريا قد يتسبب في وضع إنساني لا يمكن تحمله، ومساعدة تنظيم داعش الإرهابي في الظهور مجددًا في المنطقة.وقال ماكرون في مؤتمرٍ صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل : "نريد في شكل مشترك أن يتوقف هذا العدوان، واقتناعنا المشترك بأن هذا العدوان يهدد من جهة التسبب بأوضاع إنسانية لا يمكن تحملها، ومن جهة أخرى بمساعدة تنظيم داعش الإرهابي في الظهور مجددًا في المنطقة".// انتهى //21:47ت م0264