طوكيو 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسارتفعت حصيلة ضحايا إعصار هاجيبيس الذي ضرب اليابان إلى 33 قتيلًا و170 جريحًا, فيما لا يزال 19 شخصًا في عداد المفقودين.وقالت الحكومة اليابانية إن الإعصار تسبب في حدوث 48 انهيارًا أرضيًا في 12 محافظة.وأوضح المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشهيدي سوجا في مؤتمر صحفي أن تحذيرًا طارئًا من الأمطار صدر في 13 محافظة أمس السبت، بما في ذلك طوكيو وشيزوكا، مضيفًا أن الإعصار تسبب في كوارث بمناطق واسعة للغاية.وأشار إلى أن حوالي 376 ألف أسرة لا تزال بدون كهرباء و 14 ألف أسرة بدون إمدادات المياه, مبينًا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للقيام بعمليات البحث والإنقاذ وجهود التعافي.// انتهى //21:51ت م0265