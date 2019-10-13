الرياض 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واساستعرض معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية البرنامج العلمي بفعاليات ثقافية متنوعة شملت محاضرات وورش عمل تدريبية وعدد من الأنشطة ذات العلاقة بتعزيز هواية الصيد وتربية الصقور بالمملكة العربية السعودية.وشهد اليوم الثالث للمعرض تنظيم عدد من المحاضرات التي تناولت البيئة وتأثيراتها على الحياة البرية، وكيفية الحفاظ على الصيد والاهتمام به ورعايته .وبدأ البرنامج العلمي بمحاضرة ألقاها الباحث الأكاديمي و المستشار السابق بالتعليـم العالي ومشاريع جامعــة تبـوك الدكتور سعود إبراهيم البلوي ، جاءت بعنوان "الجوهــرة الخضــراء" تحدث فيها عن مكانة شجرة اللبانة (المورنجا) الاقتصادية والبيئية، والاجتماعية والأدبية حيث ذكر عدداً من القصائد لشعراء أبدعوا في وصف اللبانة وخصائها، وبين أن اللبانة شجرة غنية بالأحماض الأمينية وكثير من المواد الغذائية التي تحتاج إليها الصقور، مشيراً إلى عدد من البحوث والدراسات التي تناولت اللبانة من جوانب مختلفة، بوصفها شجرة ذات فوائد صحية واقتصادية وجمالية وبيئية وغيرها، معدداً طرائق المحافظة عليها وكيفية الاستفادة منها، واستعرض عدد من البلدان التي تنمو فيها أشجار اللبان حول العالم.وألقت الأستاذة المسـاعدة فـي قسـم علـم الحيـوان بكليـة العلـوم في جامعـة الملـك سـعود الدكتورة عهود العمري محاضرة عن تأثير البيئة على الكائنات الحية، قدمت خلالها لمحة عــن البيئــة وعواملهــا المؤثــرة علــى الكائنــات الحيــة بمــا فيهــا الصقــور، ولفتت إلى أن هنـاك قلـقًا متزايـدًا بشـأن التأثيـر البيئـي علـى الكائنـات الحيـة، وتعرضت إلى أهميـة العمليات البيولوجيــة التــي يمكــن اســتخدامها فــي معرفــة مــدى تأثيــر البيئــة علــى الكائنــات الحيــة، مما يسهم في اتخــاذ الإجراءات اللازمة لحمايــة الكائنــات الحية وتوفيــر البيئــة المناســبة لها وفق أسس علمية ومدروسة.وتناولت الدكتورة عهود في محاضرتها علاقة الصقور بالبيئة وأهميتها في مجالات الحياة المختلفة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، إلى جانب تطرقها للصقور ووسائل قنصهم وفنون تربية الصقور وأنواعها وصفاتها، واختتمت دكتورة عهود محاضرتها بعدد من التوصيات والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في حماية البيئة والحياة الفطرية، بما في ذلك المبادرات الوطنية المختلفة، والمحميات التي تعنى بالمحافظة على الحيوانات البرية ورعايتها، مقدمة طائفة من الإرشادات والأدلة والنصائح للحفاظ على الحياة البرية.// انتهى //21:54ت م0266