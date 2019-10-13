الرياض 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 المباراة الودية التي جمعت بين فريقي الوحدة وأبها اليوم ضمن استعدادات الفريقين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وسجل هدف فريق الوحدة الوحيد لاعبه الفرنسي يوسف نياكاتي، ويستعد الوحدة لمواجهة الاتحاد السبت المقبل، بينما يواجه أبها نظيره الفيحاء في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.ويحتل الوحدة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما يحتل أبها المركز الـ11 برصيد 7 نقاط.// انتهى //22:32ت م0273