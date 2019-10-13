باريس 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم 2020 إلى ثلاثة، بعدما لحقت روسيا بكل من بلجيكا وإيطاليا، فيما عززت هولندا حظوظها بالعودة إلى المشاركات الكبرى بفوز رابع .وحسمت روسيا البطاقة الثانية في المجموعة التاسعة إلى النهائيات القارية بعد أن ذهبت الأولى في الجولة السابقة لصالح بلجيكا التي حققت الأحد وللمرة الأولى في تاريخها فوزًا ثامنًا على التوالي على حساب مضيفتها كازاخستان 2-صفر، قبل أن تلحق بها إيطاليا السبت بفوزها في المجموعة العاشرة على ضيفتها اليونان 2-صفر .وتغلب المنتخب الروسي على مضيفه القبرصي 5-صفر ، محققًا فوزه السابع، ما سمح له برفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن بلجيكا المتصدرة صاحبة العلامة الكاملة .وفي المجموعة الثالثة حقق المنتخب الهولندي فوزًا مهمًا والرابع على التوالي على حساب مضيفه البيلاروسي 2-1 ، ليقترب من التأهل في صدارة المجموعة بـ15 نقطة من 6 مباريات، مبتعدًا بثلاث نقاط عن غريمه الألماني الذي يلعب حاليًا مع أستونيا .وتعد المجموعة الثالثة الأكثر ندية في هذه التصفيات، بما أن إيرلندا الشمالية تحتل المركز الثالث بـ12 نقطة من 6 مباريات، وذلك قبل أن تتواجه في 16 نوفمبر مع هولندا على أرضها في مباراة مصيرية للمنتخبين قبل الجولة الأخيرة التي تحل فيها إيرلندا الشمالية ضيفة على ألمانيا في فرانكفورت .// انتهى //23:35ت م0278