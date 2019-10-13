أميان 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسفاز منتخب كوت ديفوار على ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم في إطار استعداداتهما لخوض غمار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 .ويستعد المنتخب الإيفواري لمواجهة منتخب النيجر في نوفمبر المقبل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الحادية عشرة التي تضم مدغشقر وإثيوبيا ، فيما يستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهة منتخب أنجولا في ذات الشهر ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم منتخب الجابون وأحد المنتخبات المتأهلة من الدور الأول للتصفيات.// انتهى //23:43ت م0279