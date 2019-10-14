القاهرة 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واستأهل المنتخب المصري الأول للفروسية إلى دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو الصيف المقبل، بعدما تصدر الفريق الترتيب العام لبطولة المغرب الدولية.وتفوق المنتخب المصري على جميع الفرق المشاركة في البطولة ونجح في جمع أكبر عدد من النقاط ليحجز مقعده في دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل.ويضم المنتخب المصري للفروسية الفرسان محمد طاهر زيادة ونائل نصار وسامح الدهان وعبد القادر سعيد.// انتهى //00:05ت م0280