بودابست 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واستغلب منتخب المجر على منتخب أذربيجان بهدف دون رد اليوم في الجولة السابعة لمباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).وارتفع رصيد منتخب المجر إلى 12 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة، في حين تجمد رصيد منتخب أذربيجان عند نقطة واحدة بالمركز الأخير .// انتهى //00:06ت م0282