عرعر 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسنفذت وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع " ارتقاء " بتعليم منطقة الحدود الشمالية اليوم اللقاء التعريفي الأول بجائزة ارتقاء للتميز 2019 .وبدئ اللقاء الذي استهدف قائدات ورائدات شراكة بالمدارس المرشحة للجائزة ، بكلمة مدير تعليم المنطقة عثمان إبراهيم العثمان الذي أكد فيها أهمية تعزيز مشاركة الأسرة مع المدرسة في الأنشطة تحقيقًا للأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم .ثم ألقت مساعدة تعليم شؤون البنات نورة عبدالعزيز الفايز كلمة تحفيزية للمدارس بأهمية المشاركة في مثل هذه الجائزة ، مشيرةً إلى أن تحقيق التميز يمنح الشعور بالتفوق والأفضلية ويتزايد مع تحقيق إنجازات علمية واجتماعية .بعد ذلك قدمت مديرة وحدة ارتقاء بالحدود الشمالية فاطمة الشمري نبذة تعريفية بجائزة ارتقاء ومعايير الجائزة .// انتهى //00:09ت م0284