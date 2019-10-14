عام / تعليم الشمالية ينفذ اللقاء الأول لجائزة التميز
الاثنين 1441/2/15 هـ الموافق 2019/10/14 م واس
عرعر 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس
نفذت وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع " ارتقاء " بتعليم منطقة الحدود الشمالية اليوم اللقاء التعريفي الأول بجائزة ارتقاء للتميز 2019 .
وبدئ اللقاء الذي استهدف قائدات ورائدات شراكة بالمدارس المرشحة للجائزة ، بكلمة مدير تعليم المنطقة عثمان إبراهيم العثمان الذي أكد فيها أهمية تعزيز مشاركة الأسرة مع المدرسة في الأنشطة تحقيقًا للأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم .
ثم ألقت مساعدة تعليم شؤون البنات نورة عبدالعزيز الفايز كلمة تحفيزية للمدارس بأهمية المشاركة في مثل هذه الجائزة ، مشيرةً إلى أن تحقيق التميز يمنح الشعور بالتفوق والأفضلية ويتزايد مع تحقيق إنجازات علمية واجتماعية .
بعد ذلك قدمت مديرة وحدة ارتقاء بالحدود الشمالية فاطمة الشمري نبذة تعريفية بجائزة ارتقاء ومعايير الجائزة .
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