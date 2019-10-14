جلاسجو 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واستغلب المنتخب الأسكتلندي على منتخب سان مارينو بستة أهداف دون رد اليوم ضمن منافسات المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).ورفع المنتخب الأسكتلندي رصيده إلى تسع نقاط، حصدها خلال ثماني مباريات، لينتزع المركز الرابع من نظيره الكازاخستاني الذي خسر أمام بلجيكا صفر - 2 في وقت سابق اليوم، بينما ظل منتخب سان مارينو بدون رصيد من النقاط في المركز السادس والأخير بعد أن تلقى الهزيمة الثامنة.// انتهى //00:10ت م0285