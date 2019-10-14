عرعر 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسنظم تعليم الحدود الشمالية ممثلًا بإدارة النشاط الطلابي اليوم برنامجًا تدريبيًا عن "فن المقابلات الشخصية " لطلاب الثالث ثانوي بمدارس مدينة عرعر وذلك بثانوية الملك فهد .وقدم الدورة المدرب أحمد عويض العنزي حيث تطرق إلى تهيئة الطلاب لسوق العمل وتعريفهم بالمقابلة الشخصية المثالية .وأوضح رئيس قسم البرامج العامة والتدريب سلطان حمود الرويلي أن الدورة سيستفيد منها 300 طالب من طلاب الصف الثالث ثانوي، حيث يتعرف الطلاب على أنواع المقابلات الشخصية وكيف يستعدون لها وماهي الأسئلة الأكثر شيوعاً في المقابلات . // انتهى //00:11ت م0286