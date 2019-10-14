رياضي / المنتخب السنغالي يحرز لقب كأس أمم اتحادات غرب إفريقيا لكرة القدم
الاثنين 1441/2/15 هـ الموافق 2019/10/14 م واس
تييس 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس
أحرز المنتخب السنغالي كأس أمم اتحادات غرب إفريقيا لكرة القدم بعد تغلبه على منتخب غانا بركلات الترجيح 3 -1 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، بملعب لات ديور بتييس.
وكان الفريقان قد أنهيا اللقاء بنتيجة التعادل 1-1 قبل اللجوء إلى الشوطين الإضافيين.
وتأهل المنتخب السنغالي إلى نهائي البطولة، عقب فوزه على منتخب مالي ب2-0 في حين تأهل المنتخب الغاني بعد تغلبه على المنتخب العاجي ب3-1.
وشارك في هذه البطولة منتخبات السنغال ومالي والنيجر والراس الأخضر، وبوركينافاسو وساحل العاج وغينيا بيساو وغينيا ونيجيريا وموريتانيا وسيراليون وغامبيا وغانا وبنين وتوغو وليبيريا.
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