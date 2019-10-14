نيويورك 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر منطقة تبعد 106 كم جنوب شرقي منطقة لولايان في إندونيسيا الساعة 19:35 بتوقيت غرينتش يوم الأحد، حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.وتم تحديد مركز الزلزال الذي وقع على عمق 74.63 كم بشكل مبدئي عند التقاء خط العرض 0.1762 درجة جنوبا وخط الطول 124.81 درجة شرقا.ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.// انتهى //04:30ت م0293