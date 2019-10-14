الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 95 قاضياًاتفاقيات صناعية تاريخية سعودية - روسية بمباركة خادم الحرمين والرئيس الروسيالمملكة وروسيا على موعد لإبرام تحالفات ضخمة في سوق الطاقة العالميالعجلان: زيارة الرئيس بوتين للمملكة تدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدينمجلس الأعمال السعودي الروسي: زيارة بوتين للمملكة محفزة للمزيد من الشراكات الاستثمارية والتجاريةبوتين: المملكة دولة صديقة.. ولدي علاقات طيبة مع الملك وولي العهدمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ينطلق في ربيع الثانيأمير مكة يتوج د. الربيعة بجائزة الاعتدال.. اليومفيصل بن بندر يشيد بجهود مركز المعلومات والبريدسعود بن نايف: الشرقية لوحة فائقة الجمالأمير القصيم يكرم أبطال الدفاع المدني ويرعى اتفاقية «مجتمعي»الجبير: زيارة بوتين للمملكة تاريخية ومميزةد. الربيعة يرعى «المؤتمر العالمي لطب الكوارث».. اليومتجهيز 1570 عيادة مدرسية وتأمين 200 عيادة أسنانانطلاق الدورة الخامسة لبرنامج مكافحة العدوى الوطني«واس» تُطلق حساباتها الجديدة على «تويتر»قتلى وجرحى انقلابيين في صعدة.. والجيش اليمني يحبط محاولة تقدم حوثية بالجوفالشرعية تزود مناطق سيطرة الحوثيين بالوقودالرئيس اليمني يثمن جهود المملكة في مساعدة شعبه ضد التمرد الحوثيالهجوم التركي يجلي 100 ألف من رأس العين وتل أبيضإحباط تهريب أسلحة تركية إلى السودانترمب يدعو لتراجع كردي: هزمنا داعش وعلينا العودةماتيس يحذر من عودة داعش ولندن تطالب بوقف الهجوم التركيالنظام يرسل قواته إلى شمال سورية// يتبع //06:02ت م0003