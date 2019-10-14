عام / الصحف السعودية
الاثنين 1441/2/15 هـ الموافق 2019/10/14 م واس
الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 95 قاضياً
اتفاقيات صناعية تاريخية سعودية - روسية بمباركة خادم الحرمين والرئيس الروسي
المملكة وروسيا على موعد لإبرام تحالفات ضخمة في سوق الطاقة العالمي
العجلان: زيارة الرئيس بوتين للمملكة تدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين
مجلس الأعمال السعودي الروسي: زيارة بوتين للمملكة محفزة للمزيد من الشراكات الاستثمارية والتجارية
بوتين: المملكة دولة صديقة.. ولدي علاقات طيبة مع الملك وولي العهد
مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ينطلق في ربيع الثاني
أمير مكة يتوج د. الربيعة بجائزة الاعتدال.. اليوم
فيصل بن بندر يشيد بجهود مركز المعلومات والبريد
سعود بن نايف: الشرقية لوحة فائقة الجمال
أمير القصيم يكرم أبطال الدفاع المدني ويرعى اتفاقية «مجتمعي»
الجبير: زيارة بوتين للمملكة تاريخية ومميزة
د. الربيعة يرعى «المؤتمر العالمي لطب الكوارث».. اليوم
تجهيز 1570 عيادة مدرسية وتأمين 200 عيادة أسنان
انطلاق الدورة الخامسة لبرنامج مكافحة العدوى الوطني
«واس» تُطلق حساباتها الجديدة على «تويتر»
قتلى وجرحى انقلابيين في صعدة.. والجيش اليمني يحبط محاولة تقدم حوثية بالجوف
الشرعية تزود مناطق سيطرة الحوثيين بالوقود
الرئيس اليمني يثمن جهود المملكة في مساعدة شعبه ضد التمرد الحوثي
الهجوم التركي يجلي 100 ألف من رأس العين وتل أبيض
إحباط تهريب أسلحة تركية إلى السودان
ترمب يدعو لتراجع كردي: هزمنا داعش وعلينا العودة
ماتيس يحذر من عودة داعش ولندن تطالب بوقف الهجوم التركي
النظام يرسل قواته إلى شمال سورية
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