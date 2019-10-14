المدينة المنورة 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة تدني في مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة, ومحافظات العلا، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع, وذلك بدءاً من الساعة الـ 12 ظهراً, وتستمر حتى الـ 9 مساءًبدورها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة, واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية.// انتهى //08:38ت م0013