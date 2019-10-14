بيروت 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتشديد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيان على التزام لبنان مقتضيات الإجماع العربي في ما يتعلق بالأزمة السورية نافيًا أن يكون البيان الوزراي للحكومة قد قارب مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية.وتحدثت عن إعلان الأمم المتحدة أن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا من مناطق ريفية في محيط مدينتي تل أبيض ورأس العين الحدوديتين بشمال شرق سوريا نتيجة للقتال بين قوات تقودها تركيا وفصائل كردية.وأشارت صحف الاثنين إلى تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد على الاجتماع في روسيا للتباحث في شأن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل.وأخبرت عن فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية في تونس متقدمًا بفارق كبير على منافسه نبيل القروي بحسب نتائج استطلاع للرأي نشر نتائجه التلفزيون الحكومي التونسي أمس.ولفتت الانتباه إلى إعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال استقباله المستشارة الألمانية انغيلا ميركيل أمس في باريس أن الهجوم التركي المستمر على المقاتلين الأكراد في سوريا يهدد بالتسبب بوضع إنساني لا يمكن تحمله وبمساعدة تنظيم داعش الإرهابي في الظهور مجددًا في المنطقة.وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تصريح له أن الحكومة الألمانية ستوقف صادرات الأسلحة إلى تركيا على خلفية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد مواقع الأكراد في شمال شرقي سوريا.// انتهى //08:47ت م0014