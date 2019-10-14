الخرطوم 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم ببدء اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان في الخرطوم وذلك بالتعاون مع برنامج الاتحاد الأفريقي للحدود.ونشرت إعلان سُلطات الاحتلال اعتزامها بناء 251 وحدة سكنية استيطانية، ومصادرة أراض في بيت لحم. وأشارت إلى إحباط الجيش اليمني محاولات تقدم للميليشيات إلى مواقع محررة في جبهتي الحشوة بمحافظة صعدة وبرط العنان بمحافظة الجوف، فيما قتل ثلاثة حوثيين بمواجهات مع الجيش اليمني في محور علب بصعدة.ولفتت الانتباه إلى إصابة تسعة أشخاص إثر هجوم بقذائف الهاون على محيط مطار مقديشو بينهم موظفون في بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.// انتهى //08:59ت م0017