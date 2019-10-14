القاهرة 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بكلمة الرئيس المري عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة التي أكد خلالها أن مصر دولة محورية في محيط مضطرب، وأن انتصارات حرب أكتوبر باتت علامة فارقة في تاريخ العلوم العسكرية، وتشديده أن من لا يملك جيشًا وطنيًا وسلاحًا عصريًا لا يملك أمنًا.وتحدثت عن احتدام المعارك شمال شرقي سوريا ومقتل مئة من الأكراد ونزوح 130 ألفًا في اليوم الخامس من العدوان التركي.ولفتت الانتباه إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دافع عن قراره بسحب القوات الأمريكية من الحدود السورية مع تركيا.وسلطت صحف القاهرة الضوء على فوز المرشح المستقل قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية، بعد حصوله على نسبة 9ر76% بفارق كبير عن منافسة رجل الأعمال نبيل القروي حسبما كشفت نتائج استطلاع الرأي.وتحدثت عن انطلاق احتجاجات ومظاهرات أمس وسط العاصمة اللبنانية بيروت بسبب الأزمة الاقتصادية الأخيرة.// انتهى //09:25ت م0021