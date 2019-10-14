سنغافورة 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واستراجعت أسعار النفط اليوم في الوقت الذي تسببت فيه التفاصيل الضئيلة بشأن المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين في تقليل التفاؤل الذي ساد الأسبوع الماضي بشأن ذوبان الجليد بين البلدين مما ساعد في دفع أسواق الخام للارتفاع اثنين بالمئة.وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتًا إلى 60.62 دولار للبرميل، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.45 دولار للبرميل منخفضة 25 سنتًا.وزاد الخامان بأكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أول مكسب أسبوعي يحققاه في ثلاثة أسابيع.// انتهى //09:45ت م0024