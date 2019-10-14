الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واستُشارك جمعية الكشافة العربية السعودية نهاية الأسبوع الحالي, في الجامبوري الـ 62 على الهواء (جوتا JOTA ) والجامبوري الـ 23 على الانترنت (جوتي JOTI )، حيث جهزت الجمعية محطات الراديو بمقر الجمعية بالرياض، وفي بعض القطاعات الكشفية بمختلف المناطق والمحافظات، وتجهيز مركز المعلومات بالجمعية لأكبر حدث كشفي رقمي في العالم لتعزيز الصداقة والمواطنة، عبر الإنترنت وعبر الموجات الهوائية في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر الجاري ، حيث يربط أكثر من 2.5 مليون كشاف من أكثر من 170 دولة عضو مع بعضهم البعض.وأوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد, أن الجامبوري العالمي أحد أبرز الأحداث الدولية الرسمية للمنظمة الكشفية العالمية، ويحظى باهتمام ودعم من المكتب الكشفي العالمي لما له من أهمية في توليد الطاقة الايجابية لدعم وتطوير الحركة الكشفية، ولدوره في تعزيز جودة الكشافة من خلال تفعيل الطريقة والمبادئ الكشفية بما يتفق مع احتياجات وتطلعات الشباب في عالم اليوم على النحو الذي حدده الدستور للمنظمة الكشفية العالمية .وأشار الفهد إلى أن هذا الحدث التعليمي مفتوح أمام الكشافة في جميع أنحاء العالم ، حيث يشترك الشباب في برنامج ديناميكي يتيح لهم التعرف على تكنولوجيا الاتصالات وقيم المواطنة العالمية ، من خلال الاتصال في أي وقت خلال الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام ، ويمكن للكشافة والقادة المشاركة في الأنشطة التي تركز على مهارات القرن الحادي والعشرين التي يمكن تطويرها من خلال الكشفية عبر الإنترنت وراديو الهواة ، مبيناً أن من أهم أهداف الجامبوري تشجيع الابتكار والإبداع ، وتوفير الفرص المثيرة للشباب لاستكشاف التكنولوجيا وتطوير المهارات التقنية، وتعزيز السلام والوعي الثقافي والتسامح والمشاركة والتعاون وتشجيع العمل الصالح والمواطنة الفاعلة، بالإضافة إلى تعزيز شعور الكشافة بالانتماء للحركة الكشفية في جميع أنحاء العالم.من جهته أفاد مفوض تقنية المعلومات بالجمعية سعيد بن محمد أبو دهش أن JOTA-JOTI سيشهد هذا العام العديد من التطورات الجديدة لزيادة تجربة الشباب إلى الحد الأقصى وإشراكهم في برنامج تفاعلي مثير يشمل Crowdcasts ومحادثات الكشفية على الإنترنت وجلسات مع شركاء عالميين ، كما يمكن للمشاركين أيضًا الاستماع إلى JOTI Radio أو JOTI.TV طوال الحدث للتواصل مع الكشافة وبرامج المشاهدة الأخرى.وأوضح أن نظام التسجيل الذي تم إطلاقه حديثًا للمشتركين يسمح بالتسجيل كمجموعة Scout أو كحالة كشفية فردية من أي مكان حول العالم ، كما يمكن الوصول إليه الآن من خلال النظام الأساسي الرقمي JOTA-JOTI المعاد تصميمه حديثًا والذي يعمل كمحور واحد ثابت للمعلومات والأحداث ، وأن شارة JOTA-JOTI الجديدة متاحة للشراء من خلال متجر World Scout Shop الرسمي ، وسيتم تزويد كل من يشارك في JOTA-JOTI بمعلومات Safe from Harm ، التي تتعلق بالبقاء آمنًا على الإنترنت وستضمن أن يتمتع جميع الشباب بتجربة JOTA-JOTI الإيجابية والشاملة.يشار الى أن JOTA-JOTI هو واحداً من أطول الأحداث العالمية التي تجريها World Scouting التي يعود تاريخها إلى أكثر من 60 عامًا حيث بدأ عام 1958م ، وقد شهد الحدث الرقمي التعليمي نموًا سنويًا ثابتًا في المشاركة على مر السنين، ويتطلع المسؤولين إلى الوصول إلى ثلاثة ملايين مشارك بحلول عام 2021 .// انتهى //09:52ت م0027