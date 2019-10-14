بغداد 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بدعوة الرئيس العراقي للكشف عن حقائق الأحداث التي رافقت التظاهرات الأخيرة في بغداد وعدد من مدن وسط وجنوب العراق ومحاسبة المسؤولين المقصرين, مشيرةً في هذا المجال إلى قرار الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية لبحث ملابسات تلك الأحداث.وفي الشأن الإقليمي واصلت الصحف اهتمامها بتداعيات التوغل العسكري التركي في شمال سوريا, لافتةً الأنظار إلى انعكاسات هذا التوغل المحتملة على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.// انتهى //10:31ت م0029