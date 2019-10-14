سياسي / قوات الاحتلال تعتقل محافظ القدس وأمين سر حركة فتح
الاثنين 1441/2/15 هـ الموافق 2019/10/14 م واس
القدس المحتلة 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، محافظ القدس عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح في المدينة شادي مطور.
وأفادت مصادر محلية في القدس أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على مطور أثناء اعتقاله.
من جانبها أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الاعتقالات المتكررة والمتلاحقة من قبل قوات الاحتلال لمحافظ القدس وأمين سر حركة فتح في المدينة.
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10:41ت م
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