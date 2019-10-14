القدس المحتلة 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، محافظ القدس عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح في المدينة شادي مطور.وأفادت مصادر محلية في القدس أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على مطور أثناء اعتقاله.من جانبها أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الاعتقالات المتكررة والمتلاحقة من قبل قوات الاحتلال لمحافظ القدس وأمين سر حركة فتح في المدينة.// انتهى //10:41ت م0031