الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسعقدت اللجنة الإستراتيجية للتأمين الصحي اجتماعها الأول بمقر الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني, ناقشت خلاله عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من أهمها خطط واستراتيجيات تطوير صناعة سوق التأمين الصحي, ورفع مستوى التكامل والتنسيق بين أطراف العلاقة التأمينية, وآخر مستجدات قطاع التأمين الصحي.من جهته أوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني رئيس اللجنة الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي أنّ عمل اللجنة ينصب حول ضمان اتساق الرؤى بين المجلس ومؤسسة النقدالسعودي وشركاء صناعة سوق التأمين الصحي من شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، مشيراً إلى أنّ اللجنة يقع في نطاق مسؤولياتها التأكد من توافق استراتيجية المجلس ومع النظام الصحي العام في المملكة إضافة إلى مهمة اقتراح الرؤى التي تعمل على تطوير خطط حوكمة قطاع التأمين الصحي بما في ذلك شركات التأمين الصحي وشركات تسوية مطالبات التأمين الصحي ومزودو الخدمات الصحية.وأضاف "إنّ اللجنة يناط بها كذلك إبداء رؤى تمكّن من تنظيم علاقات شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية مع المجلس فى جانب الرؤى الخاصة بتحسين إجراءات المطالبات المالية الطبية ودعم مشروع منصة التعاملات الإلكترونية (SHIB) والمشروع الوطني للتصنيف والترميز الطبي (ICD), إضافة إلى إبداء التوصيات في ما يتعلق بجدول منافع وحدود الوثيقة التأمينية المعتمدة والدليل الدوائي الخاص بها وكل ما يتعلق بالرعاية الصحية المستندة إلى القيمة (Value-based healthcare) والرعاية الصحية (Primary care) إلى جانب توصيات للحد من التحايل في التأمين الصحي، بمشاركة مجلس الضمان الصحي التعاوني و مؤسسة النقد العربي السعودي وبعضوية خمسة أعضاء من شركات التأمين الصحي وخمسة أعضاء من مزودي الخدمة الصحية الحكومية و الخاصة كما يحق للّجنة الاستعانة بأي عضو من خارجها.// انتهى //10:44ت م0033