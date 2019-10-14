سكاكا 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بالإمارة اليوم, رئيس جمعية الثقافة والفنون بالجوف خالد بن عبدالرحمن العيسى يرافقه رؤساء اللجان والداعمين للجمعية.وفي بداية الاستقبال استمع سمو أمير منطقة الجوف من العيسى لشرح مختصر عن الأنشطة والفعاليات التي أقامتها الجمعية خلال الفترة الماضية، كما قدم العيسى بعض التقارير عن إنجازات الجمعية واللجان العاملة أهمها "جائزة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز للفن التشكيلي، وبرنامج قناديل رمضانية، إضافة الى مشاركة الجمعية باحتفالات اليوم الوطني 89 للمملكة".كما تسلم سموه خلال الاستقبال الصورة الفائزة بجائزة سموه للفن التشكيلي وقطعة من السدو المحاك يحمل شعار اليوم الوطني للمملكة 89 "همة حتى القمة".وفي نهاية الاستقبال التقطت الصور التذكارية.// انتهى //11:06ت م0035