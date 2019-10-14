رام الله 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ما عبر عنه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عن فخره واعتزازه بقدوم المنتخب السعودي لكرة القدم إلى فلسطين، مؤكدا أنه يجسد العلاقة التاريخية بين فلسـطين والمملكة العربية السعودية.وسلطت الصحف الضوء على أقوال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، التي استشهد فيها بمقولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ، والتي يرددها دائما أن فلسطين قضية المملكة الأولى.وتناولت صحف الصباح إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية ، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتزامها بناء 250 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب وشرق بيت لحم.وتابعت صحف فلسطين تأكيدات محافظ القدس عدنان غيث، على عروبة المدينة المقدسة، وعلى إسلامية المسجد الأقصى المبارك بكل جزء فيه وبكل ذرة من ترابه، وقال "إنه لا حق لأحد فيه غير المسلمين من قريب أو بعيد، وأنه والمدينة المقدسة من بين أهم ثوابت قضيتنا الفلسطينية العادلة التي لن نتنازل عنها".وأوردت صحف اليوم خبر إعلان التلفزيون الرسمي التونسي نتائج استطلاع للرأي أظهرت فوز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية، متقدما بفارق كبير على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي.// انتهى //11:10ت م0036