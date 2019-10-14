تونس 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم نبأ فوز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تونس أمس، بنسبة فاقت الـ70 %، أمام منافسة رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، وفق استطلاعات شركات سبر الآراء الخاصة، مشيرة إلى أن النتائج النهائية ستعلن عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال يومين.وتناولت إعلان الهئية العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات وصلت إلى 60 % ، وهو ما شكل بحسب الصحف فارقًا مهمًا في نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأولى و الانتخابات التشريعية .وكتبت صحف الإثنين عن خروج الآلاف في العاصمة تونس احتفالاً بفوز المستقل قيس سعيد .وأشارت مغاربيًا إلى إعلان الجيش الوطني الليبي أن طائراته نفذت غارات جوية مكثفة على العاصمة طرابلس.وتوقفت صحف تونس عند إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن لقاء سيجمعه مع رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد علي قريباً في موسكو للتشاور بشأن تعثر مفاوضات سد النهضة وكيفية إنهاء نقاط الخلاف بما يضمن مصالح كل الأطراف.// انتهى //11:50ت م0048