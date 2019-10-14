لندن 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 اكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتصريح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنٌه بات بالإمكان رؤية طريق واضح للتوصل إلى إتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول خروج المملكة المتحدة (بريكست) المقررة 31 أكتوبر الجاري.ونقلت الصحف عن متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن جونسون أبلغ اجتماعاً لوزراء حكومته بامكان التوصل إلى اتفاق يحترم شروط اتفاق السلام (الجمعة العظيمة) في إيرلندا الشمالية ويستبدل آلية التجارة في الحدود بين إقليم ايرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا بإجراءات أخرى.وأشارت إلى تصريح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بأنه سيدعم تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” إلى ما بعد 31 أكتوبر الجاري في حال طلبت لندن ذلك.وتابعت تطورات الحرب في سوريا في ظل استمرار العملية العسكرية التركية في شمال شرقي البلاد، ناقلة عن السفير البريطاني السابق في تركيا بيتر وستماكوت بأن هجوم تركيا في سوريا لن ينهي عنف حزب العمال الكردستاني على أراضيها، وأن الحملة أفزعت الأكراد وحلفاءهم العسكريين الغربيين.وأخبرت الصحف عن فوز مرشح المستقبل قيس سعيّد في انتخابات الرئاسة التونسية، وأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ستعلن اليوم النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتي أظهرت نتائجها الأولية فوز قيس بن سعيٌد وفق ما نقله التلفزيون التونسي.// انتهى //11:53ت م0049