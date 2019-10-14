وارسو 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسفاز المحافظون القوميون الحاكمون في بولندا في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد مع الاحتفاظ بالغالبية المطلقة في البرلمان، بحسب نتائج رسمية صدرت اليوم بعد فرز معظم صناديق الاقتراع.وبعد فرز الأصوات في 82,79% من الدوائر الانتخابية، أفادت نتائج رسمية نُشرت صباح اليوم عن فوز المحافظين القوميين بنسبة 45,16%.وبذلك يحصل حزب القانون والعدالة بزعامة يارولاسف كاتشينسكي الذي اكتسب شعبيته نتيجة منحه مساعدات اجتماعية، على الأكثرية المطلقة في البرلمان الجديد لمدة أربع سنوات .وجاء "التحالف المدني" الوسطي، أكبر أحزاب المعارضة، في المرتبة الثانية بفارق كبير، بحصوله على 26,10% من الأصوات.// انتهى //11:55ت م0050