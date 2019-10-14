الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واساستقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.// انتهى //12:03ت م0052