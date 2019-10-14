القريات 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسصدرت موافقة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على تأسيس جمعية القريات الخضراء لحماية البيئة كأول جمعية بيئية على مستوى منطقة الجوف ونطاق خدماتها بمحافظة القريات .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس مساعد نايف الصايل أن الجمعية قامت بتنفيذ عدد من البرامج البيئية بالشراكة مع الجهات الحكومية والتعليمية والجمعيات الأهلية والتطوعية, معربا عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على دعمه وتشجيعه للأعمال البيئية، مؤكداً حرص سموه على كل مأمن شأنه النهوض بالأعمال البيئية على مستوى المنطقة، مقدماً شكره لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية على موافقته لتأسيس الجمعية لتنطلق أعمالها في خدمة أبناء المجتمع.// انتهى //12:04ت م0053