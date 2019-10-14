الرباط 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسأولت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها بمضامين خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس أمام البرلمان في افتتاح دورته الخريفية، مبينةً أن الخطاب يشكل خارطة طريق جديدة ينتظر فيها أن يضطلع القطاع الخاص بدور أساسي.وتحدثت الصحف عن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية.وتابعت الوضع الميداني في شمال شرقي سوريا في ظل استمرار العمليات العسكرية التركية ضد الأكراد، مشيرةً إلى موقف فرنسا التي أعلنت تعليق تصدير معدات حربية إلى تركيا يمكن استخدامها في سوريا.// انتهى //12:08ت م0054