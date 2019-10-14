المذنب 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسدشن محافظ المذنب المكلف عبدالرحمن بن عودة السعوي اليوم , مبادرة بلدية المذنب لاستزراع متنزه خرطم السياحي ضمن المرحلة الخامسة من حملة أرض القصيم خضراء ، لتحويل أرض القصيم خضراء .وتأتي المبادرة تزامنًا مع الحملة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم مؤخرًا.وغرس المحافظ الشتلة الأولى إيذانًا بانطلاق الحملة ، مقدمًا شكره وتقديره للجميع على جهودهم المبذولة في تعزيز البيئة وتنميتها صحيًا من قبل الجهات الحكومية والخاصة للمشاركة , مشيرًا إلى أن مشاركة القطاعات ستعكس القيم النبيلة لدى الجميع .// انتهى //12:13ت م0057