نجران 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسبدأت الكلية التقنية في نجران اليوم، في استقبال طلبات التسجيل في برامج التدريب المجتمعي "برنامج أُتْقِن "، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية https://ctc.tvtc.gov.sa ، الذي أطلقته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مرحلته الخامسة، ويستهدف جميع أفراد المجتمع لإكسابهم المهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية.وأوضح المتحدث الرسمي للكلية علي بن عبد الله آل عتيق أن البرنامج يهدف إلى تحقيق المسئولية الاجتماعية، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، واستثمار الإمكانيات المادية المتوفرة في الوحدات التدريبية لخدمة المجتمع.وبين أن البرنامج يأتي انطلاقا من دور المؤسسة في تأهيل المواطنين والإسهام في تنمية وتطوير الوعي التقني لديهم، حيث سيتم تقديم هذه البرامج التدريبية بالكلية التقنية بنجران بمرحلتها الخامسة في مجالات ،مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية، ومبادئ صيانة السيارات، وصيانة الجوال والأمن السيبراني ومبادئ شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية و صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور.وأشار آل عتيق إلى أن تنفيذ الدورات التدريبية سيتم خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة الثامنة مساءً، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أفراد المجتمع للالتحاق بتلك الدورات، حيث تكون مدة كل برنامج تدريبي أربعة أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية، سيكتسب من خلالها المتدربون مبادئ المهارات الأساسية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية.// انتهى //12:32ت م0058