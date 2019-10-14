تبوك 15 صفر 1441هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واستنفذ الكلية التقنية للبنات بمنطقة تبوك سبعة برامج تدريبية ضمن المرحلة الخامسة من برنامج التدريب المجتمعي "أتقن"، التي تشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وأوضحت عميدة الكلية هيفاء خيران الصقر, أن برامج " أتقن " في مرحلته الخامسة تشمل مجالات التجميل وتصفيف الشعر، والمونتاج وتحرير الفيديو، ومهارات حساب ضريبة القيمة المضافة، وإدارة الفعاليات والمناسبات، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي، ومقدمة في مايكروسوفت أوفيس، وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، وصيانة الجوال، مشيرةً إلى أن التسجيل في تلك البرامج متاح عبر البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال بالمؤسسة على الرابط ctc.tvtc.gov.saوأضافت الصقر أن جميع البرامج بالكلية يقوم على تقديمها نخبة من المدربات ذوات الكفاءة والخبرة في مجال تخصصهن، داعية فتيات المنطقة للحرص على التسجيل في هذه الدورات لاكتساب المهارات اللازمة من مدربات معتمدات ومؤهلات يمتلكن الكفاءة كل في مجالها، ووسط قاعات تدريبية مجهزة بأحدث الوسائل المساندة والمساعدة في حصول المتدربات على أكبر قدر من المهارات في كل برنامج.// انتهى //12:44ت م0061