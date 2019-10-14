الأحساء 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسدشن صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء اليوم، 8 مشاريع تعليمية جديدة للبنين والبنات بالمحافظة، بحضور مجموعة من القيادات التعليمية، ومديري الإدارات الحكومية، وذلك في مقر مدرسة الشعبة المتوسطة التابعة لقطاع شمال الأحساء.واطلع سموه خلال حفل التدشين؛ على مرافق المبنى المدرسي، والمعرض الفني لأعمال الطلاب، وفصول التربية الخاصة، كما اطلع سموه على عرض مصور للمشاريع التعليمية الجديدة.وأوضح المدير العام للتعليم في الأحساء أحمد بالغنيم، أن القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ تقوم بدور كبير في دعم قطاع التعليم؛ ليؤدي رسالته، ويكون شريكا في مسيرة التحول الوطني نحو الريادة العالمية وَفْق رؤية المملكة 2030، وقد أخذ الدعم أشكالا عديدة تصب جميعها في بناء لوحة مشرقة لما وصل إليه التعليم من تطور ورقي ونهضة، من أجل جيل طموح ومنافس، ومنتج يسهم في رفع راية الوطن في المحافل الإقليمية و الدولية.وبين بالغنيم، أن المباني المدرسية، تشهد تحولا كبيرًا في التشييد والتصميم والتنفيذ بفضل ما خُصص لها من ميزانيات ضخمة تتزايد سنة بعد سنة، انعكس ذلك على التوسع الكمي في الإنشاء ونجاح الخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم في خفض نسبة المباني المستأجرة في التعليم، وتوفير البيئة المدرسية الجاذبة وَفْق أرقى التصاميم وأفضل المقاييس بما يتلاءم مع حاجات الطلاب والطالبات، وبما يواكب متطلبات العصر في القرن الحادي و العشرين، والتحول إلى مجتمع المعرفة.ولفت بالغنيم، إلى أن المباني المدرسية غدت في تصاميمها الجديدة أكبر داعم لعمليات التعلم الفاعلة، فالمبنى المدرسي الجاذب عضو رئيس في منظومة تكاملية لإعداد الأجيال المتعلمة، وهو بيئة تعليمية حاضنة للإبداع والابتكار، وحاوٍ لكثير من المرافق التي تستثمر في الخِدْمات التعليمية الداعمة للفصول المدرسية كالمختبرات ومراكز مصادر التعلم والصالات الرياضية وغيرها، مشيرا إلى أن إدارة تعليم الأحساء حظيت بمشاريع تعليمية جديدة، وافتتاحها يؤدي إلى تحقيق العديد من الفوائد التي تعود على التعليم بالمحافظة بالنفع العميم، وتكون خير معين في رحلة الجودة و الاستثمار في الطاقات البشرية.وقدم بالغنيم، شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، على جهودهما في دعم التعليم وتهيئة السبل لتأدية الرسالة التربوية والتعليمية، ولسمو محافظ الأحساء؛ على اهتمامه بالتعليم ودعمه وجودة متابعته، كما قدم شكره لوزير التعليم ونائبه ومساعده وقيادات الوزارة في وكالة المباني على الدعم السخي والاهتمام المتزايد في تطوير المباني المدرسية.من جانبه، أوضح مدير الإعلام التربوي المتحدث الرسمي لتعليم الأحساء سعد آل درويش، أن هذه المشاريع المدرسية الجديدة الثمانية نفذت بـ 5 نماذج حديثة، وَفْق تصاميم هندسية جاذبة؛ تسهم في خلق بيئة تعليمية فعالة، شملت مشروعين للبنين وستة مشاريع للبنات، مشيرا إلى أن هذه المباني التعليمية تتسع لـ 4500 طالب وطالبة، تقدر تكلفتها المالية بـ 72.663.976 ريالًا، فيما استغني عن مبنى مستأجر واحد.// انتهى//13:53ت م0089