طرابلس 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة ، اليوم في طرابلس، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة ، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الأمنية في ليبيا والإعداد لمؤتمر برلين.ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، سيتم تنظيمه مطلع الشهر المقبل، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.// انتهى //13:55ت م0091