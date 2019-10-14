بريدة 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسأقامت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة البحث العلمي اليوم ، دورة بعنوان "حياة الباحث"، قدمها عضو هيئة التدريس بالجامعة الدكتور عبد الله بن دخيل الله المنتشري، وذلك بمقر مسرح العيادات الطبية بالمدينة الجامعية.واستهدفت الدورة الباحثون وطلاب وطالبات الدراسات العليا، وناقشت عددا من المحاور منها : مفهوم حياة الباحث مجالات حياة الباحث قوانين حياة الباحث.وتحدث الدكتور المنتشري خلال الدورة عن البرنامج الزمني للباحث، ومبدأ الخصوصية، ومبدأ التغيير، ومبدأ التفاوت، ومبدأ المسؤولية، بالإضافة الى مفهوم حياة الباحث، والأسلوب الذي يمارس به الباحث إدارة وقته من حيث الاهتمامات والممارسات اليومية السائدة.وتناول المحاضر الأسلوب الذي يمارس به الباحث إدارة وقته من حيث الاهتمامات والممارسات اليومية السائدة، وعن مجالات حياة الباحث، ومنها الجانب الروحي الجانب المعرفي، والجانب الجسمي، والجانب النفسي بالإضافة الجانب الاجتماعي، والجانب المالي، والجانب الترفيهي، وقوانين تحسين حياة الباحث.// انتهى //13:55ت م0092