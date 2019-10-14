المدينة المنورة 15 صفر 1441هـ الموافق 14 اكتوبر 2019م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2019م ،الذي تنظمه الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة ينبع تحت عنوان (نحو اقتصاد إنتاجي مستدام)، بحضور محافظ ينبع ووكيل وزارة التجارة والاستثمار للأعمال التجارية ورئيس وأعضاء الغرفة وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال.وشهد سمو نائب أمير المنطقة خلال الحفل توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين بنك التنمية الاجتماعية وغرفة ينبع؛ بشأن دعم ورعاية وتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة بالمحافظة وما تحتاجه من خدمات من أجل الارتقاء بالمستوى النوعي والفني لهذه المنشآت وتوفير القنوات الاستثمارية المجدية للمبادرين، حيث تتيح الاتفاقية لغرفة ينبع رعاية 100 مشروع من المشاريع المتناهية في الصغر بمبلغ 22 مليون ريال وبمتوسط 220.000 ريال للمشروع الواحد.وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بينبع مراد علي بن صغير العروي في كلمة له خلال الحفل على أن هذا الملتقى يأتي انطلاقاً من حرص الغرفة على دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها، مبيناً أن الغرفة تسعى إلى أن يسهم الملتقى في مساعدة شباب وشابات الأعمال في محافظة ينبع والمحافظات المجاورة على تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم، مشيراً إلى تخصيص يوم كامل من الجلسات وورش العمل التدريبية والإرشادية المجانية الموجهة لشباب وشابات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة بمحافظة بدر المشمولة بخدمات الغرفة، بغرض نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر ودعم ورعاية رواد الأعمال بشكل أوسع.وعبّر العروي عن بالغ الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة على حرص سموه وتأكيده الدائم على تحقيق كافة أبعاد التنمية المستدامة في المحافظة، ولسمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه وتحفيزه للغرفة ومبادراتها التي تساهم في تنمية وتطوير المحافظة.بعد ذلك، شاهد سمو نائب أمير المنطقة والحضور عرضاً مرئياً عن نماذج المشاريع المتميزة لرواد ورائدات الأعمال بينبع المستفيدة من المعهد الوطني لريادة الأعمال "ريادة" البالغ عددهم (216) رائد ورائدة من محافظة ينبع والعيص وبدر، وبلغ إجمالي المبالغ التمويلية لمشاريعهم حوالي (82) مليون ريالاً عن طريق شريك "ريادة" بنك التنمية الاجتماعية، كما شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن الملتقى ودور غرفة ينبع في مجال رعاية وتمكين رواد ورائدات الأعمال حمل عنوان منشآت الوطن "نشأة الهمم وطريقها نحو القمم".عقب ذلك، كرم الأمير سعود بن خالد الفيصل رواد ورائدات الأعمال أصحاب المشاريع المميزة، ورعاة الملتقى والشركاء والداعمين.تلا ذلك انطلاق أعمال الجلسة الرئيسية للملتقى بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل والتي حملت عنوان (دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، تحدث فيها وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية عبدالسلام المانع عن الميزات النسبية العالية التي تتمتع بها منطقة المدينة المنورة ثم استعرض المدير التنفيذي للتراخيص والمتابعة بالهيئة العامة للاستثمار المهندس رياض أبا الخيل خلال الجلسة الفرصة الاستثمارية الواعدة في منطقة المدينة المنورة، في حين تطرق نائب محافظ هيئة "منشآت" للخدمات المشتركة المهندس عبد الملك الشويعر في كملته بالجلسة إلى مجموعة الخدمات التي تقدمها منشآت في مجالات الدعم والتطوير وتسهيل الأعمال والتمويل للمنشآت المستفيدة بمحافظة ينبع.//انتهى//13:56ت م0093