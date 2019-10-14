وكان في استقبال فخامته بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان - الوزير المرافق - ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري, وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف, ومندوب عن المراسم الملكية .وضم الوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس روسيا الاتحادية معالي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومعالي نائب رئيس الديوان الرئاسي المتحدث الرسمي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، ومعالي مساعد رئيس روسيا الاتحادية يوري أوشاكوف، ومعالي وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ومعالي وزير الثقاقة فلاديمير ميدينسكي، ومعالي وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، ومعالي وزير التطور الرقمي والإتصال والإعلام قنسطنطين نوسكوف، ومعالي وزير التنمية الإقتصادية ماكسيم أوريشكين، ومعالي وزير الزراعة دميتري باتروشيف، ومعالي وزيرة الصحة فيرونيكا سكفور تسوفا، ومعالي وزير البناء والإسكان والمرافق العامة فلاديمير ياكوشيف، وفخامة الرئيس رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان, ومدير عام الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني دميتري شو غاييف .// انتهى //14:06ت م0100