‏ ‎بريدة 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، اجتماع مركز القصيم للإبداع والابتكار بحضور منسوبي المركز، بحث من خلاله آخر التطورات للمركز.وأكد سمو أمير القصيم أهمية تفعيل المركز لنشر ثقافة الإبداع والابتكار لدى شباب وفتيات الوطن، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030, التي أكدت التركيز على الابتكار في التقنيات المتطورة في ريادة الأعمال وتزويد شبابنا بالمعارف والمهارات ودعم المواهب والابتكارات، من خلال تهيئة المناخ المناسب للإبداع والابتكار وتحويل مختلف الأفكار الريادية إلى مشاريع استثمارية ناجحة.وأشار سموه إلى أهمية المركز في الاهتمام برعاية الموهبة والإبداع ودعم الأفكار والمشروعات الريادية ليؤدي رسالته في إتاحة الفرصة لشباب وفتيات المنطقة لتحويل أفكارهم الإبداعية وتطوير أعمالهم الريادية المستدامة إلى فرص عمل حقيقية، وتحقيق أهدافه برعاية الأفكار حتى تصبح واقعا ملموسا، وتكوين جيل من العصاميين قادرا على إيجاد فرص عمل استثمارية، وتوفير البيئة الحاضنة للإبداع والابتكار والتطوير وريادة الأعمال.وتطلع سموه أن يكون تفعيل المركز شاملاً للريادة والتميز في الإبداع وريادة الأعمال وطنيا كرؤية للمركز ليجسد الدور المأمول منه في ظل الاهتمام من قبل القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ بريادة الأعمال وتشجيع الأفكار الطموحة والمشروعات الريادية للشباب التي تسهم في نمو الاقتصاد المعرفي.// انتهى //14:09ت م0102