الوجه 15 صفر 1441هـ الموافق 14اكتوبر 2019م واسنفذت بلدية محافظة ضبا ، جولات تفتيشية ورقابية. خلال الأسبوعين الماضيين ، شملت عددًا من المنشآت الغذائية ، والبوفيهات والمطاعم، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ، للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والبوفيهات.وأوضح رئيس البلدية الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم الغبان أن قسم الرقابة بالبلدية نفذ 20 جولة تفتشية ، وزيارة أكثر من 90 محلا حيث أسفرت الجولات عن مصادرة أكثر من 62 نوعا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تسجيل ( عدد 5 من المخالفات ) على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحلات أخرى.وأكد الغبان أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية ، بهدف مراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية.//انتهى //15:14ت م0154