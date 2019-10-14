نجران 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسنفذت جامعة نجران بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، أمس دورة تدريبية للسيدات بعنوان "التخطيط الشخصي"، بحضور 286 متدربة، وذلك بمقر الغرفة.وهدفت الدورة إلى رفع مستوى مهارات المتدربات في التخطيط، وجدولة أعمالهم وتنظيمها بطريقة علمية، وكذلك أهمية التخطيط والتنظيم الشخصي لدى الفرد.واشتملت على محاور، معرفة وفهم التخطيط الشخصي، ومعرفة مفهوم التفكير، والإبداع، والمهارة والقدرة، إضافة إلى القدرة على عمل تحليل واختيار الإستراتيجية المناسبة، والقدرة على رسم الأهداف الحصيلة، وكذلك تطبيق إستراتيجية رفق، وصياغة الرؤية والرسالة وتحديد القيم، وتنفيذ ومتابعة وتقويم الخطة.//انتهى//15:30ت م0160