نجران 15 صفر 1441هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة الإعلام والاتصال أمس، برنامجاً تدريبياً بعنوان "تطوير مهارات المنسقات الإعلاميات"، بحضور 33 منسقة إعلامية، وذلك بمقر مركز التدريب التربوي بالجربة.واشتمل البرنامج الذي قدمته مشرفة الإعلام والاتصال سميحة آل صمع، على عدة محاور منها التعريف بالعلاقات والإعلام التربوي ومهامها، ووسائلها التقليدية والحديثة، ومهام المنسقات كونهن حلقة الوصل في نقل برامج وفعاليات الإدارة والمدرسة، وشرح الخبر الصحفي ونموذج التقرير المعتمد في التغطيات الإعلامية وكيفية إرفاق الصور، إضافة إلى معنى الإعلام الجديد وأدواته والفرق بين الإعلام التقليدي والجديد، وأبرز عناصر التوظيف الإيجابي له.//انتهى//15:41ت م0164