القدس المحتلة 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ستة شبان مقدسيين بينهم مدير الأمن الوقائي في القدس.وأوضحت مصادر محلية في القدس ان قوات الاحتلال اعتقلت، مدير جهاز الأمن الوقائي في القدس المحتلة العميد سعيد عطاري وخمسة شبان آخرين من باحات المسجد الأقصى المبارك واقتادتهم إلى أحد مراكز التحقيق في المدينة.// انتهى //15:41ت م0165