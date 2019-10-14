رام الله 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُمعن في تجنيد الأعياد الدينية واستغلالها كمناسبات ومحطات لتنفيذ المزيد من برامجها ومشاريعها الاستيطانية".وأوضحت في بيان اليوم أن الاحتلال يعمل على توظيف الأعياد لصالح أعمال عدوانية استفزازية من شأنها تعميق عمليات الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتكثيف الاعتداءات على المقدسات في القدس.وبينت أن سلطات الاحتلال تختطف بالقوة الطبيعة الفلسطينية الخلابة وتعتقلها، إمّا من خلال جدار الفصل العنصري، أو الحواجز، أو الأسلاك الشائكة، أو إغراقها بالمياه العادمة ومخلفات المصانع الكيماوية المدمرة للبيئة، وهو ما يتزامن مع إبعاد المواطنين وحرمانهم من التنزه والاستمتاع بطبيعة وطنهم وبلادهم التي شاركوا عبر الحقب الزمنية المتعاقبة في تشكيلها.وطالبت الدول التي تدّعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان والتي لم تعترف بدولة فلسطين بعد إلى الإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين كخطوة لا بد منها لمواجهة المشروع الاستيطاني الاستعماري لحماية حل الدولتين.وأدانت الخارجية عدوان الاحتلال المتواصل ضد العيسوية، وعبرت عن استغرابها الشديد لغياب ردود الفعل الدولية، خاصة بعد تسريب التسجيل لعناصر الشرطة واعترافاتهم، وهو ما يؤكد أن الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في تعامل الدول مع ضحايا الصراعات والاحتلال ومع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يُفقد تلك الدول ما تبقى من مصداقية لها، ويضرب مصداقية المجالس والمنظمات الأممية المختصة.// انتهى //15:41ت م0166